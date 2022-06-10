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Сегодня, 15:25

«Барселона» продлила контракт с Роберто до лета 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Серджи Роберто.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, новое соглашение 30-летнего испанцем рассчитано до лета 2023 года.

Также в контракте с защитником прописаны отступные в размере 400 миллионов евро.

Роберто является воспитанником клуба и дебютировал за первую команду в сезоне-2010/11. Он выиграл с каталонцами 23 трофея. На его счету 12 голов и 37 передач в 316 матчах за сине-гранатовых.

Источник: https://www.fcbarcelona.es/es/futbol/primer-equipo/noticias/2643073/sergi-roberto-renovado-hasta-2023
Футбол
ФК Барселона
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