«Барселона» продлила контракт с Роберто до лета 2023 года

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Серджи Роберто.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, новое соглашение 30-летнего испанцем рассчитано до лета 2023 года.

Также в контракте с защитником прописаны отступные в размере 400 миллионов евро.

Роберто является воспитанником клуба и дебютировал за первую команду в сезоне-2010/11. Он выиграл с каталонцами 23 трофея. На его счету 12 голов и 37 передач в 316 матчах за сине-гранатовых.