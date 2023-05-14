«Севилья» разгромила «Вальядолид»

«Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Счет открыл нападающий Рафаэль Мир на 50-й минуте встречи. На 78-й минуте полузащитник Папу Гомес удвоил преимущество своей команды. На 90+4-й минуте отличился хавбек Хесус Корона и установил окончательный счет встречи.

«Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 47 очков. «Вальядолид» идет на 17-й строчке — 35 очков.