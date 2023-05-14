«Севилья» разгромила «Вальядолид»
«Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:0.
Счет открыл нападающий Рафаэль Мир на 50-й минуте встречи. На 78-й минуте полузащитник Папу Гомес удвоил преимущество своей команды. На 90+4-й минуте отличился хавбек Хесус Корона и установил окончательный счет встречи.
«Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 47 очков. «Вальядолид» идет на 17-й строчке — 35 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|2 : 2
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|3 : 1
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|5 : 1
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|1 : 0
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|1 : 2
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|1 : 0
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|0 : 3
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
Новости