Серхио Рамос обошел Месси по числу матчей в ла лиге

Матч 22-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1) стал для защитника «Севильи» Серхио Рамоса 521-м в ла лиге.

37-летний испанец вышел на восьмое место по числу игр в чемпионате Испании, опередив бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (520).

Рамос — воспитанник «Севильи». Он дебютировал в чемпионате Испании в январе 2004 года.

В августе 2005 года Рамос перешел в «Реал», за который выступал до июля 2021 года. После этого футболист провел два сезона в «ПСЖ» и вернулся в «Севилью» в сентябре 2023 года.