«Валенсия» вырвала победу у «Вальядолида», Черышев вышел на замену в конце матча

«Валенсия» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании обыграла «Вальядолид» — 2:1. В составе хозяев отличились Макси Гомес и Ли Кан Ин. Полузащитник Денис Черышев вышел на замену в концовке встречи. У гостей забил Виктор Гарсия. Из-за коронавируса игра прошла без болельщиков.

«Валенсия» с 50 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Она победила впервые за пять матчей. «Вальядолид» (39) — 13-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Валенсия» — «Вальядолид» — 2:1 (1:0)

Голы: Гомес, 30 (1:0). Гарсия, 47 (1:1). Ли Кан Ин, 89 (2:1).

«Валенсия»: Доменеч, Флоренци (Васс, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Герреро (Черышев, 82), Парехо (Коклен, 64), Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро (Вальехо, 64), Гонсалу Гедеш, Гомес.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито, Фернандес, Бен Арфа (Эрвиас, 59), Сан Эметерио (Алькарас, 46), Э.Перес (Санчес, 84), Энес Унал (Рамирес, 59), Рубио, Гарсия (Гвардьола, 59).

Предупреждения: Герреро, 72. Кондогбья, 75. Гонсалу Гедеш, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

7 июля. Валенсия. Стадион «Месталья».