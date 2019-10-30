«Валенсия» сыграла вничью с «Севильей», Черышев пропускал матч из-за дисквалификации

«Валенсия» в 11-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Севильей» — 1:1. У хозяев отличился Рубен Собрино, у гостей — Лукас Окампос. Денис Черышев пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

В параллельной встрече «Реал Сосьедад» дома проиграл «Леванте» — 1:2. У хозяев отличился Виллиан Жозе, у гостей — Энис Барди и Борха Майорал

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Валенсия» — «Севилья» — 1:1 (0:1)

Голы: Окампос, 45+3 (0:1). Собрино, 81 (1:1).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Кондогбья, 40), Солер (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Собрино, 69), Гомес, Торрес.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Гудель, 28), Кунде, Диегу Карлос, Банега (Васкес, 79), Фернанду Режес, Оливер Торрес, Хоан Хордан, Эрнандес (Эль-Хаддади, 85), Окампос.

Предупреждения: Хоан Хордан, 32. Окампос, 45+1. Торрес, 45+2. Солер, 45+5. Гарай, 52. Габриэл Паулиста, 68. Фернанду Режес, 74. Парехо, 90.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

30 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Реал Сосьедад» — «Леванте» — 1:2 (0:2)

Голы: Барди, 24 (0:1). Майораль, 40 (0:2). Виллиан Жозе, 47 (1:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Горосабель (Сальдуа, 73), Ле Норман (Порту, 46), Мерино, Субельдия, Сангальи (Виллиан Жозе, 46), Эдегор, Оярсабаль, Исак.

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Радойя, Барди (Коке, 86), Мелеро (Вукчевич, 80), Моралес, Майораль (Рохер, 76).

Предупреждения: Мелеро, 37. Клерк, 42. Виллиан Жозе, 56. Постиго, 89. Фернандес, 90+3. Порту, 90+6. Сальдуа, 90+6.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

30 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

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