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6 октября, 09:54

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

«Реал» обыграл «Шахтер» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это 102-я победа в турнире.

По данным Педро Монтана, по этому показателю итальянец сравнялся с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

Анчелотти достиг показателя 102 победы в 182 играх. Фергюсону для этого понадобилось 190 матчей.

«Реал» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Алекс Фергюсон
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И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
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