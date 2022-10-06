Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

«Реал» обыграл «Шахтер» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это 102-я победа в турнире.

По данным Педро Монтана, по этому показателю итальянец сравнялся с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

Анчелотти достиг показателя 102 победы в 182 играх. Фергюсону для этого понадобилось 190 матчей.

«Реал» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.