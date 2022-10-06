Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
«Реал» обыграл «Шахтер» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это 102-я победа в турнире.
По данным Педро Монтана, по этому показателю итальянец сравнялся с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
Анчелотти достиг показателя 102 победы в 182 играх. Фергюсону для этого понадобилось 190 матчей.
«Реал» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|
3
|Атлетико
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|
5
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|
6
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|
7
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|
8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|
9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|
10
|Р. Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|
11
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
16
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
17
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|1 : 1
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|0 : 1
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|1 : 2
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|3 : 1
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|1 : 0
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|3 : 1
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|7
|1
|3
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