«Валенсия» претендует на двоих футболистов «Уотфорда»

«Валенсия» интересуется защитником «Уотфорда» Кико Феменией и его партнером по команде, нападающим Жераром Деулофеу, сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер испанской команды Хави Грасия, работавший с футболистами в «Уотфорде», хотел бы видеть их в своей команде. Сообщается, что сами игроки также не против работы под руководством бывшего наставника. Источника утверждает, что «Уотфорд» хочет продать футболистов, однако не исключает, что английский клуб может согласиться на вариант с арендой.

В сезоне-2019/20 Фемения провел за «Уотфорд» 29 матчей и отдал 1 голевую передачу, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего испанца в 4,8 миллиона евро. На счету его соотечественника Деулофеу 4 гола и 5 результативных передач в 30 матчах за команду, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего форварда в 20 миллионов евро.