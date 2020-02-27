«Валенсия» направила документы для трансфера из-за травмы Гарая

«Валенсия» направила пакет документов в ла лигу с просьбой разрешить трансфер по причине тяжелой травмы основного игрока, сообщает Marca. Ранее из-за повреждения связок колена выбыл до конца сезона защитник Эсекиэль Гарай.

33-летний аргентинец также подписал необходимые документы со своей стороны. Клуб должен был зарегистрировать долгосрочный больничный отпуск, что требовало подписи травмированного игрока. Контракт Гарая заканчивается летом, и может быть не продлен из-за его травмы. Тем не менее, футболист согласился подписать все бумаги.

После получения разрешения у «Валенсии» будет 20 рабочих дней для того, чтобы осуществить трансфер. Главным претендентом на переход называют защитника «Бетиса» Зухаиру Феддаля.

В нынешнем сезоне 33-летний Гарай провел 23 матча за «Валенсию» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.