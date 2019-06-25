"Валенсия" намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

"Валенсия" в официальном Твиттере анонсировала подписание новичка. Скорее всего, им станет голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен. Ранее в СМИ появилась информация, что клубы совершат обмен вратарями, и в обратном направлении последует Нету.

Силлессен, скорее всего, подпишет контракт на 3 года с пунктом выкупа в размере 60 миллионов.

В Твиттере "Летучие мыши" опубликовали видео, на котором лицо нового игрока не видно, но по косвенным признакам можно догадаться, что это Силлессен. В частности, ему "выдают" оранжевые кломпы (деревянные голландские башмаки).