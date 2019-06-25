"Валенсия" намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

"Валенсия" в официальном Твиттере анонсировала подписание новичка. Скорее всего, им станет голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен. Ранее в СМИ появилась информация, что клубы совершат обмен вратарями, и в обратном направлении последует Нету.
Силлессен, скорее всего, подпишет контракт на 3 года с пунктом выкупа в размере 60 миллионов.
В Твиттере "Летучие мыши" опубликовали видео, на котором лицо нового игрока не видно, но по косвенным признакам можно догадаться, что это Силлессен. В частности, ему "выдают" оранжевые кломпы (деревянные голландские башмаки).
Tenemos nuevo 🦇 en Valencia...— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 июня 2019 г.
Y se siente como en casa 🙌🏼...de pies a cabeza 😜
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣#amuntvalencia pic.twitter.com/304y2rbzXX
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