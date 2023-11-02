«Валенсия» победила «Логроньес» в Кубке Испании

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«Валенсия» на выезде обыграла «Логроньес» в матче второго раунда Кубка Испании — 2:0.

У «летучих мышей» забивали Пабло Госальбес и Дего Ногероль.

«Валенсия» вышла в 1/32 финала и узнает следующего соперника после жеребьевки.