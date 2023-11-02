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2 ноября, 23:59

«Валенсия» победила «Логроньес» в Кубке Испании

Руслан Минаев
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«Валенсия» на выезде обыграла «Логроньес» в матче второго раунда Кубка Испании — 2:0.

У «летучих мышей» забивали Пабло Госальбес и Дего Ногероль.

«Валенсия» вышла в 1/32 финала и узнает следующего соперника после жеребьевки.

Испания. Кубок. 1-й раунд
02 нояб, 22:00. Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas (Логроньо)
УД Логроньес
0:2
Валенсия

ФК Валенсия
ФК Логроньес
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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38 тур
3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 - : -
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 6
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 9 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9 1 4
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