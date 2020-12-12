«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком»
«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:2. Хавбек сборной России Денис Черышев, пропустивший две предыдущих встречи из-за травмы, вышел на замену на 60-й минуте.
Команды с 14 очками остались соседями по таблице: «Валенсия» занимает 10-е место, «Атлетик» — 11-е.
Чемпионат Испании
Лига 1
13-й тур
«Валенсия» — «Атлетик» — 2:2 (1:0)
Голы: Солер, 26 — с пенальти (1:0). Вильялибре, 55 (1:1). Рауль Гарсия, 79 — с пенальти (1:2). Вальехо, 83 (2:2).
«Валенсия»: Доменеч, Васс (Коррейа, 71), Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато, Солер, Рачич, Муса (Черышев, 60), Гонсалу Гедеш (Хасон, 71), Гомес, Вальехо.
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Де Маркос, 67), Альварес, Дани Гарсия, Весга (Лопес, 46), Икер Муниаин (Нуньес, 84), Иньяки Уильямс, Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 78).
Предупреждения: Весга, 31. Гомес, 36. Дани Гарсия, 61. Лопес, 73. Альварес, 82. Беренгер, 84. Хасон, 90+1. Рауль Гарсия, 90+4.
Судья: дель Серро Гранде.
12 декабря. Валенсия. Стадион «Месталья».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/
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