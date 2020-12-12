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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком»

17:54
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
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«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:2. Хавбек сборной России Денис Черышев, пропустивший две предыдущих встречи из-за травмы, вышел на замену на 60-й минуте.

Команды с 14 очками остались соседями по таблице: «Валенсия» занимает 10-е место, «Атлетик» — 11-е.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

«Валенсия» — «Атлетик» — 2:2 (1:0)

Голы: Солер, 26 — с пенальти (1:0). Вильялибре, 55 (1:1). Рауль Гарсия, 79 — с пенальти (1:2). Вальехо, 83 (2:2).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Коррейа, 71), Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато, Солер, Рачич, Муса (Черышев, 60), Гонсалу Гедеш (Хасон, 71), Гомес, Вальехо.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Де Маркос, 67), Альварес, Дани Гарсия, Весга (Лопес, 46), Икер Муниаин (Нуньес, 84), Иньяки Уильямс, Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 78).

Предупреждения: Весга, 31. Гомес, 36. Дани Гарсия, 61. Лопес, 73. Альварес, 82. Беренгер, 84. Хасон, 90+1. Рауль Гарсия, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде.

12 декабря. Валенсия. Стадион «Месталья».

Валенсия — Атлетик

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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