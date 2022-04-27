В Сети появились изображения новой формы «Барселоны»

В Сети появились изображения новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.

Домашний комплект-2022/23 выполнен в трех цветах: синем, красном и темно-синем.

Рукава футболки будут темно-синими. Полосы трех цветов будут расположена вертикально по длине всей футболки. Шорты — темно-синие. Гетры также темно синие с красно-голубой окантовкой.