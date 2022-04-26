«Реал» намерен заключить с Модричем контракт до 2023 года

Стали известны планы «Реала» на заключение контрактов с некоторыми игроками.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, полузащитник Лука Модрич намерен заключить новый контракт с клубом до 2023 года.

Также «Реал» в ближайшее время обсудит с форвардом Винисиусом Жуниором и защитником Эдером Милитау соглашения до 2027 года. Нападающий Марко Асенсио ведет переговоры о возможном новом контракте с испанской командой, но пока они на ранней стадии.

Текущее соглашение 36-летнего Модрича с «Реалом» действует до лета 2022 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав 78 очков в 33 матчах.

Сегодня, 26 апреля, команде Карло Анчелотти предстоит сыграть первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 по московскому времени.