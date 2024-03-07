Александр Мостовой: «Захарян все правильно делает, ему не нужно никого слушать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в текущем сезоне.

«Честно говоря, не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Он молодой парень, только проходит адаптацию, привыкает. Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Если продолжит работать, то обязательно всего добьется», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за 13 миллионов евро. За испанский клуб россиянин сыграл 30 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с командой из Сан-Себастьяна рассчитан до конца июня 2029 года.