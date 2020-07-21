В Испании утверждают, что «Сельта» не договорилась ни со Смоловым, ни с «Локомотивом»

Нападающий Федор Смолов вернется в «Локомотив», он выступал на правах аренды за «Сельту». Команда из Виго хотела сохранить игрока, сообщает ElDesmarque.

«Сельта» не смогла договориться ни по трансферу, ни по контракту россиянина. Испанцы будут искать другого форварда.

30-летний Смолов помог «Сельте» сохранить место в ла лиге. На его счету 14 матчей и 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».

EFE: «Сельта» не будет сохранять Смолова, форвард вернется в «Локомотив»