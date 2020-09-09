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В Испании объявили о переносе стартового матча чемпионата за двое суток. Причина — не коронавирус

17:02

Старт нового сезона чемпионата Испании был отложен из-за конфликта между Королевской испанской федерацией футбола и ла лигой, сообщает Marca. В первом туре должны встретиться «Гранада» и «Атлетик», игра должна состояться в пятницу.

Однако руководство федерации заблокировало проведение игры в пятницу. Дело в том, что президент федерации Луис Рубиалес изначально сделал одним из пунктов предвыборной кампании возможность запрещать проводить игры в будние дни. Многие болельщики жаловались на неудобное время матчей и встретили данное решение с одобрением.

Глава ла лиги Хавьер Тебас, в свою очередь, настаивает на проведении матчей в понедельник и пятницу, поскольку это удобно для показа игр и разделения их по времени.

Какая судьба ждет игру, пока неизвестно.

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