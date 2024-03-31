«Сельта» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче ла лиги

«Сельта» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Райо Вальекано» с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сельты» 28 баллов и 17-я строчка. В следующем туре «небесные» сыграют против «Бетиса», а команда Иньиго Переса встретится с «Хетафе».