«В «Барселоне» можно построить великолепную карьеру. Но чтобы достичь вершины, нужно играть за «Реал». 20 лет громкому переходу Фигу

20 лет назад, 24 июля 2000 года, Луиш Фигу, будучи на тот момент лидером «Барселоны», неожиданно перешел в мадридский «Реал». Его трансфер в 37 миллионов фунтов стал рекордным.

В 1995 году 22-летний Фигу был куплен «Барселоной» из лиссабонского «Спортинга». За пять лет в каталонском клубе Луиш выиграл Кубок обладателей кубков и дважды чемпионат Испании, став лидером команды. Однако летом «Реал» объявил о его трансфере. Фигу согласился перейти в состав конкурента «Барселоны» по нескольким причинам: увеличение заработной платы (будучи звездой мирового класса, он получал наравне со средними игроками), контрактные обязательства (незадолго до этого португалец подписал документ, по которому ему выплачивалось 2,5 миллиона евро от Переса — однако агент Фигу проглядел пункт, в соответствии с которым в случае победы Переса в президентских выборах и отказа Луиша переходить в «Реал» игрок каталонского клуба будет обязан выплатить 35 миллионов евро).

Позже Фигу признался, что переходил и ради признания: «В «Барселоне» можно построить великолепную карьеру. Но чтобы достичь вершины, нужно играть за «Реал».



В 2005 году португалец перешел в миланский «Интер» в статусе уже четырехкратного чемпиона Испании, а также победителя Лиги чемпионов (2002) и обладателя Золотого мяча (2000).