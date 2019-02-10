"Уэска" победила "Жирону", но осталась на дне таблицы

"Уэска" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла на выезде "Жирону" - 2:0. Дубль в этой встрече на счету аргентинского форварда Эзекиэля Авилы.

"Уэска" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Жирона" - "Уэска" - 0:2 (0:2)

Голы: Авила, 35 (0:1). Авила, 40 (0:2).

"Жирона": Буну, Рауль Гарсия, Эспиноса, Хуанпе, Борха (Пэк Сын Хо, 46), Порту, Алейкс Гарсия (Хонас Ромалью, 70), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Гранель, 46).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко (Дьегес, 39), Мирамон, Мойсес Гомес, Аньор (Феррейро, 64), Ривера, Авила (Гальяр, 90+1), Гальего, Галан.

Предупреждения: Эспиноса, 48. Алейкс Гарсия, 69. Галан, 81.

Удаление: Эспиноса, 68.

Судья: Кордеро Вега.

9 февраля. Жирона. Стадион "Montilivi".