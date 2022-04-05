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Сегодня, 18:00

Клаудио Браво продлил контракт с «Бетисом»

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Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт севильцев.

В «Бетис» Браво перешел в августе 2020 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За это время 38-летний чилиец провел за севильский клуб 39 матчей.

В текущем сезоне Браво провел 18 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.

В чемпионате Испании Браво также выступал за «Барселону» и «Реал Сосьедад».

В турнирной таблице ла лиги «Бетис» занимает пятое место, имея 53 очка после 30 туров.

Источник: https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/claudio-bravo-renueva-su-contrato-con-el-real-betis-27459
Клаудио Браво
Футбол
ФК Бетис
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2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
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14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
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 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
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 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
8.04 22:00
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 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
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 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
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Хорхе Куэнка

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