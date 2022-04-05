Клаудио Браво продлил контракт с «Бетисом»

Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт севильцев.

В «Бетис» Браво перешел в августе 2020 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За это время 38-летний чилиец провел за севильский клуб 39 матчей.

В текущем сезоне Браво провел 18 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.

В чемпионате Испании Браво также выступал за «Барселону» и «Реал Сосьедад».

В турнирной таблице ла лиги «Бетис» занимает пятое место, имея 53 очка после 30 туров.