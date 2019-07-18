Триппьер обратился к "Тоттенхэму" после перехода в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Киран Триппьер обратился к своему бывшему клубу "Тоттенхэму". Ранее появилась информация, что мадридцы заплатили 20 миилионов фунтов стерлингов.

– Спасибо. В "Тоттенхэме" я познакомился с некоторыми удивительными людьми, многих из которых я сейчас называю своими друзьями, – написал защитник в своем Инстаграме. – Фанаты "Тоттенхэма", вы были великолепны. Поддержка, которую вы оказывали, подняла команду на новую высоту. Не сомневаюсь, что у команды и болельщиков впереди много захватывающих моментов с новым стадионом! Желаю всего наилучшего.

В прошлом сезоне 28-летний англичанин провел за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил один гол и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 35 миллионов евро.