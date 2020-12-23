Триппьер дисквалифицирован и оштрафован за игру на тотализаторе

Защитник «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель, сообщает BBC. Футболист признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии о запрете игры на тотализаторе.

Предполагаемое нарушение Триппьер совершил в июле 2019 года, когда он уже перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». За лондонский клуб он выступал с 2015 по 2019 год.

Триппьера обвиняли в 11 фактах нарушений, из них по четырем пунктам он признан виновным.

Дисквалификация вступает в силу с сегодняшнего дня. Кроме того, Триппьер выплатит штраф в размере 70 тысяч фунтов.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 19 матчей и отдал 4 голевых передачи во всех турнирах.