Тренера Нурмагомедова назвал главную угрозу для чемпиона

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил следующего возможного соперника россиянина Тони Фергюсона?. По его словам, американец не является наиболее опасным соперником.

— Тони сложно оценить. У него отличные удары локтями и хорошая выновсливость. Его сложно сломать. Он меня впечатляет, — отметил Мендес в видео-блоге AKA Fight News. - Однако в стойке у него не самая выдающаяся техника. Главное, что в нем есть, это энергия и желание стать лучшим.

Тони — не самая большая угроза для Хабиба. Это его спарринг-партнер Ислам Махачев.