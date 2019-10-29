Тренер «Вальядолида»: «Нам будет противостоять лучшая версия «Барселоны»

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес в преддверии матча 11-тура чемпионата Испании против «Барселоны» отметил, что соперник будет в полной боевой готовности. По его словам, соперник имел достаточно дней для подготовки.

— Нам повезло, что мы знаем «Барселону». Мы все знаем, как она играет, и каким вызовом является для любой команды, — цитирует Гонсалеса Football Espana. — Мы знаем соперника и его потенциал. Нам надо показать лучшую игру, сыграть организованно, потому «Барселона» будет владеть мячом больше.

Нам нужно разработать план, чтобы минимизировать давление на защиту. Если бы у них был класико после матча со «Славией», тогда бы, возможно, соперник мог нас недооценить. Но у них были полные пять дней подготовки. Нам будет противостоять лучшая версия «Барселоны», они предстанут очень сильной командой и бороться с ними будет большим вызовом.