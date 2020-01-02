Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Тренер «Валенсии» рассчитывает продлить контракт с Гараем

19:41
Теги:

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассчитывает продлить контракт с защитником Эсекиэлем Гараем. Соглашение бывшего футболиста «Зенита» истекает 30 июня.

— В идеале такие ситуации могут решиться быстро для всех сторон, — цитирует Fichajes Селадеса. — Я говорил с Гараем, он опытный игрок, не первый раз оказывается в такой ситуации. Мы понимаем, что он знает, что делает. Он ведет переговоры о новом контракте. Важно, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир