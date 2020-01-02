Тренер «Валенсии» рассчитывает продлить контракт с Гараем

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассчитывает продлить контракт с защитником Эсекиэлем Гараем. Соглашение бывшего футболиста «Зенита» истекает 30 июня.

— В идеале такие ситуации могут решиться быстро для всех сторон, — цитирует Fichajes Селадеса. — Я говорил с Гараем, он опытный игрок, не первый раз оказывается в такой ситуации. Мы понимаем, что он знает, что делает. Он ведет переговоры о новом контракте. Важно, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.