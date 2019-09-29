Тибо Куртуа: «Критика не влияет на меня»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после ничьей с «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании (0:0) оценил игру вратарей. Также бельгиец признался, что его не волнует критика.

— Думаю, что оба вратаря хорошо выполнили свою работу, и, следовательно, это ничья, — цитирует Marca Куртуа. — Критика? Она не влияет на меня, потому что я анализирую свои матчи с людьми, которые понимают футбол. Также говорю с моими тренерами и партнерами по команде.

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