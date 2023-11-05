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Сегодня, 11:20

Тер Штеген считает, что удача была не на стороне «Барселоны» в матче с «Реал Сосьедад»

Руслан Минаев
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Были моменты, когда мы доминировали, но это был очень сложный матч. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка.

Как бы они ни играли, матч был очень равным. Удача была не на нашей стороне, но мы выиграли. Не знаю, справедливо ли это, но мы уходим очень довольными», — цитирует голкипера Mundo Deportivo

«Барселона» набрал 27 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
6
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
7
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
10
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
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Осасуна – Жирона
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 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 1 : 1
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
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Валенсия – Гранада
 - : -
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 - : -
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Атлетико

 7
П
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Диего Рико

Хетафе

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Лукас Робертоне

Альмерия

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Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

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Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
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Вильярреал

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