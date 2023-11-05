Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:32

Хави — о победе над «Реалом Сосьедад»: «Мы играли не лучшим образом, но иногда футбол сложно объяснить»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились, но иногда футбол сложно объяснить. На прошлой неделе мы заслуживали победы над «Реалом», а сегодня, возможно, нет. Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.

Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически", — приводит слова Хави Marca.

Единственный гол забил защитник Рональд Араухо на 90+4-й минуте. Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьян Арсен Захарян попал в заявку на матч, но остался в запасе.

«Барселона» набрал 27 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в мире
В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи при ракетном ударе ВСУ
Адвокат Цыгановых раскрыла детали произошедшего в их квартире инцидента
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Араухо в добавленное время принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
6
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
7
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
10
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 1 : 1
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости