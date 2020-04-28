Тебас считает, что во Франции поспешили с завершением сезона

Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение о досрочном завершении чемпионата Франции в связи с пандемией коронавируса. Массовые мероприятия в стране отменены до сентября. В Испании 4 мая возобновятся тренировки.

— Чемпионат можно возобновить до конца июня. — цитирует Тебаса AS. — Решение, принятое во Франции, считаю поспешным. В Европе другие страны собираются доигрывать чемпионаты. Например, Германия.

Важно, чтобы экономическая деятельность была возобновлена. Мы рискуем потерять очень важные экономические сектора, в том числе профессиональный футбол.