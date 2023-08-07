Сын Симеоне пропустит 8-10 месяцев из-за перелома ноги

Нападающий «Алавеса» Джулиано Симеоне выбыл на 8-10 месяцев из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

20-летний аргентинец получил перелом ноги в товарищеском матче с «Бургосом» (2:1). Форварда увезли с поля на машине скорой помощи. Сообщается, что футболисту потребуется операция.

Джулиано Симеоне является младшим сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Мадридскому клубу принадлежат права на игрока.