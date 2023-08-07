«Атлетико» предложил Морате новый контракт
Мадридский «Атлетико» предложил нападающему Альваро Морате остаться в клубе и подписать новое соглашение до июня 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, Мората хочет остаться в клубе после разговора с главным тренером Диего Симеоне.
Ранее сообщалось, что за 30-летнего испанца готовы побороться «Рома», «Милан», «Интер», «Ювентус».
В прошлом сезоне Мората сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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2
|Реал
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|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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