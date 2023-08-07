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Сегодня, 17:47

«Барселона» выставила на продажу Маркоса Алонсо

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо выставлен на трансфер, сообщает Херард Ромеро. Каталонцы намерены расстаться с 32-летним игроком этим летом.

Испанец перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста — 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол.

Маркос Алонсо
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