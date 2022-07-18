Хави решил проблемы с американской визой. Он вылетит в США во вторник утром

Главный тренер «Барселоны» Хави решил административные проблемы, из-за которых не смог вместе с командой отправиться в турне по США, сообщает Marca.

Ранее Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

Теперь Хави получил американскую визу, а утром 19 июля вылетит в Майами. Тренер успеет подготовить команду к товарищескому матчу против «Интер Майами».