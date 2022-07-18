Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:15

Хави решил проблемы с американской визой. Он вылетит в США во вторник утром

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Барселоны» Хави решил административные проблемы, из-за которых не смог вместе с командой отправиться в турне по США, сообщает Marca.

Ранее Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

Теперь Хави получил американскую визу, а утром 19 июля вылетит в Майами. Тренер успеет подготовить команду к товарищескому матчу против «Интер Майами».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
1
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын Почеттино подписал контракт с клубом из третьего испанского дивизиона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости