Хави решил проблемы с американской визой. Он вылетит в США во вторник утром
Главный тренер «Барселоны» Хави решил административные проблемы, из-за которых не смог вместе с командой отправиться в турне по США, сообщает Marca.
Ранее Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».
Теперь Хави получил американскую визу, а утром 19 июля вылетит в Майами. Тренер успеет подготовить команду к товарищескому матчу против «Интер Майами».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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