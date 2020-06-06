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Сусо может пропустить первый матч «Севильи» после паузы из-за травмы

08:28

Нападающий «Севильи» Сусо получил травму и рискует не успеть восстановиться к возобновлению чемпионата Испании, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 26-летний испанец заработал повреждение лодыжки и не участвовал в последней тренировке своей команды. Сообщается, что травма не носит серьезный характер, однако футболист может не успеть восстановиться к первому матчу «Севильи» после паузы из-за коронавируса, который состоится 11 июня. «Севилье» предстоит встретиться с «Бетисом».

Сусо присоединился к «Севилье» минувшей зимой на правах аренды из «Милана». На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача в 8 матчах за испанскую команду.

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