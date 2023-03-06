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Суарес: «Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня»

Суарес рассказал об игре с Месси и Неймаром в «Барселоне»
Виктория Кравченко
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Суарес, Месси и Неймар.
Фото Global Look Press

Экс-игрок «Барселоны» Луис Суарес рассказал об игре вместе с нынешними форвардами «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.

Футболист рассказал, что во время игры в «Барселоне» аргентинец и бразилец помогли ему обойти Криштиану Роналду, который выступал тогда за «Реал», и завоевать «Золотую бутсу».

По итогам сезона-2015/16 Суарес забил 40 голов.

«Они позволяли мне исполнять пенальти, отдавали передачи, чтобы я забивал больше голов... Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня. Они помогли мне выиграть «Золотую бутсу», я всегда буду им благодарен за это. Это доказывает тот факт, что три звезды могут играть в одной команде. Думаю, именно это сделало нас отличными друзьями», — цитирует Суареса Placar.

На данный момент 36-летний футболист играет за «Гремио».

Лионель Месси
Луис Суарес
Неймар Сантос
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
9
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
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 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
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