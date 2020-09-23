Суарес попрощался с игроками «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес покидает команду, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

По информации источника, 33-летний уругваец уже попрощался с футболистами каталонской команды на клубной базе. Сообщается, что в ближайшее время его контракт с «сине-гранатовыми» будет расторгнут. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Суарес перейдет в «Атлетико».

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.