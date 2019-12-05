Суарес объяснил, от чего зависит возвращение Неймара в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал отъезд нападающего Неймара в «ПСЖ» и слухи о возвращении бразильца, сообщает Mundo Deportivo.

Летом 2019-го представители «Барселоны» встречались с руководством «ПСЖ». Предметом их обсуждений был Неймар. Переговоры зашли в тупик, игрок остался во Франции.

«Его отъезд был риском, он хотел испытать новую возможность, зная, что он играл за лучший клуб в мире и окружен лучшими игроками, — приводит слова Суареса Mundo Deportivo. — Это приемлемо и понятно. Его возвращение будет зависеть от клуба, «ПСЖ» и его самого. Как его друг, я бы хотел видеть Неймара счастливым и пускай он играет там, где ему удобно».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Парижане приобрели футболиста за 222 миллиона евро.

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