Суарес обозвал Симеоне после замены в матче с «Севильей»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес выразил недовольство после того, как тренер Диего Симеоне заменил его в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).
На 57-й минуте при счете 1:1 уругвайца заменили на Матеуса Кунью.
Форвард шел к скамейке запасных, бормоча себе под нос и выражая недовольство тем, что его заменили.
«Сраный мудак, всегда одно и то же», — зафиксировали камеры слова Суареса.
Игра завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/12/19/61bee67522601d66658b4580.html
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