Суарес обозвал Симеоне после замены в матче с «Севильей»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес выразил недовольство после того, как тренер Диего Симеоне заменил его в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).

На 57-й минуте при счете 1:1 уругвайца заменили на Матеуса Кунью.

Форвард шел к скамейке запасных, бормоча себе под нос и выражая недовольство тем, что его заменили.

«Сраный мудак, всегда одно и то же», — зафиксировали камеры слова Суареса.

Игра завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1.