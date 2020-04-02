Стали известны причины аварии, в которой погиб Рейес
18:44
Расследование выявило причины аварии, в результате которой погиб бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес, сообщает Daily Mirror. Форвард ехал на своем «Мерседесе» со скоростью 116 миль в час (около 187 км/ч), и в это время левое заднее колесо его автомобиля лопнуло.
Вместе с Рейесом в автомобиле ехали его кузены Хонатан Рейес и Хуан Мануэль Кальдерон. Хонатан погиб, а Хуан получил множественные ранения, но выжил.
За несколько дней до аварии именно это колесо менял кузен Рейеса в гараже в Мериде.
Трагедия произошла 1 июня 2019 года в городе Утрера. Рейесу было 35 лет.