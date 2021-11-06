Линекер пожелал удачи Хави на посту главного тренера «Барселоны»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».
«Удачи великому Хави. Если он хотя бы наполовину такой же хороший тренер, каким был футболистом, то успех придет», — написал Линекер в Twitter.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
После 11 туров ла лиги «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице.
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