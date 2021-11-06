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Линекер пожелал удачи Хави на посту главного тренера «Барселоны»

16:56
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Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».

«Удачи великому Хави. Если он хотя бы наполовину такой же хороший тренер, каким был футболистом, то успех придет», — написал Линекер в Twitter.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

После 11 туров ла лиги «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Краснодар 0
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П1

22%

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Спартак
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Обе забьют - да

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Манчестер Юнайтед 0
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П2

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Екатерина Савостина все материалы автора

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