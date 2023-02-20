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Сегодня, 19:28

Спортивный директор «Бетиса» покинул испанский клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Бетиса» Антонио Кордон покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Он находился на этой должности с июля 2020 года, и за эти два с половиной года клуб при нем выиграл Кубок Испании, а также дважды пробился в еврокубки.

В текущем сезоне команда также находится в верхней половине турнирной таблицы ла лиги.

Клуб поблагодарил Кордона за его достижения и пожелал удачи в дальнейшей работе.

ФК Бетис
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
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 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
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 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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17.02 23:00
Жирона – Альмерия
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Р. Сосьедад – Сельта
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18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.02 23:00
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Барселона

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Карим Бензема

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Эспаньол

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
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Бетис

 12 3 1
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