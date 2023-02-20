Спортивный директор «Бетиса» покинул испанский клуб

Спортивный директор «Бетиса» Антонио Кордон покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Он находился на этой должности с июля 2020 года, и за эти два с половиной года клуб при нем выиграл Кубок Испании, а также дважды пробился в еврокубки.

В текущем сезоне команда также находится в верхней половине турнирной таблицы ла лиги.

Клуб поблагодарил Кордона за его достижения и пожелал удачи в дальнейшей работе.