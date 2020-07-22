Сольдадо продлил контракт с «Гранадой»

«Гранада» объявила о продлении контракта с нападающим Роберто Сольдадо.

35-летний испанец продлил соглашение с командой до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «Гранаду» 39 матчей, на его счету 11 голов и 7 результативных передач.