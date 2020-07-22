Сольдадо продлил контракт с «Гранадой»
18:39
«Гранада» объявила о продлении контракта с нападающим Роберто Сольдадо.
35-летний испанец продлил соглашение с командой до конца июня 2021 года.
В сезоне-2019/20 форвард провел за «Гранаду» 39 матчей, на его счету 11 голов и 7 результативных передач.
??? @R9Soldado prolonga su contrato con el #Granada hasta 2021.— Granada C.F. ?? ???? (@GranadaCdeF) July 22, 2020
?? https://t.co/MDUQLB0BGy#Soldado2021 pic.twitter.com/qiQvxAVfpJ
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