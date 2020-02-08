Смолов назвал разницу между чемпионатами России и Испании

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов назвал разницу между чемпионатами Испании и России. 30 января 29-летний россиянин перешел в испанский клуб на правах аренды из «Локомотива».

— Думаю, отличий между чемпионатами России и Испании много — как больших, так и маленьких, — сказал Смолов в интервью пресс-службе клуба. — В первую очередь, бросилось в глаза, как тут играют в атаку.

По матчу с «Валенсией» отметил то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне. Игроки перестраиваются молниеносно. В России на это уходит определенное время. Некоторые игроки решают идти в отбор, но уже поздно. Другие решают бежать назад, потому что понимают, что не успевают. Здесь, когда теряешь мяч, сразу же переключаешься на оборону. Это делает футбол более интенсивным и зрелищным.

Вы знаете, что я несколько раз подряд становился лучшим бомбардиром в России. И именно в «Краснодаре», который, я бы сказал, является наиболее атакующей командой в РПЛ и играет в европейском стиле. Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнёры создают для меня моменты, а мое дело использовать их, используя сильные стороны.