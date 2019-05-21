СМИ: защитник "Реала" Регилон может перейти в "Леганес"

Защитник "Реала" Серхио Регилон может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает AS, на 22-летнего испанца претендует "Леганес".

Регилон готов покинуть "Реал" из-за недостатка игровой практики: после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера он получал мало времени на поле. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Его контракт с "королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Регилон провел 22 матча за "Реал", отметившись 3 результативными передачами.

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