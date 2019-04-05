СМИ: Юмтити хочет остаться в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити не намерен покидать клуб. Как утверждает Diario Sport, 25-летний француз готов бороться за место в стартовом составе.

Контракт Юмтити с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2023 года. Сине-гранатовые готовы продать футболиста за 70 миллионов евро. Основным претендентом на игрока является "Манчестер Юнайтед".

Юмтити выступает за "Барселону" с 2016 года. В составе каталонского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны (по два раза).

В текущем сезоне Юмтити провел 11 матчей за "Барселону" и отметился одной голевой передачей.

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