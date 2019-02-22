СМИ: "Реал" не планирует продавать Бэйла

"Реал" не собирается расставаться с нападающим Гаретом Бэйлом. Как утверждает ESPN FC, тренерский штаб и руководство "королевского клуба" довольны игрой 29-летнего валлийца в текущем сезоне.

Ранее сообщилось о готовности "Реала" продать игрока. На Бэйла претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси", Контракт валлийца с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей за "Реал", забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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