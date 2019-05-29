17:35 | Футбол — Испания

СМИ: Лопетеги – фаворит на пост главного тренера "Севильи"

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Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги может возглавить "Севилью"​.

Специалист входит в шорт-лист спортивного директора красно-белых Рамона Мончи. Как утверждает Marca, среди всех кандидатов Лопетеги имеет наибольшие шансы возглавить андалусийцев.

Помимо 52-летнего испанца, в списке фигурируют главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия и наставник "Барселоны"Эрнесто Вальверде.

В сезоне 2018/19 "Севилья" заняла 6-е место и пробилась в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

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