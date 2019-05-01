Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен близок к переходу в "Реал".

По информации AS, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего хавбека. По новому соглашению зарплата Эриксена значительно вырастет по сравнению с текущими доходами в английском клубе.

Теперь руководству мадридского клуба нужно договориться о переходе датчанина с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.

В текущем сезоне Кристиан Эриксен провел за "Тоттенхэм" 47 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 17 результативных передач.