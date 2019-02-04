19:16 | Футбол — Испания

СМИ: Дембеле сыграет с "Реалом"

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Нападающий "Барселоны"  Усман Дембеле готов сыграть с "Реалом" в первом матче полуфинала Кубка Испании. Как утверждает Diario Sport, 21-летний француз восстановился после повреждения и в понедельник тренировался в общей группе.

В текущем сезоне Дембеле провел 27 матчей за "Барселону", забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи. 

Первый матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 6 февраля на стадионе "Камп Ноу", ответный - 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".

Барселона - Реал

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