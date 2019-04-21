СМИ: Бэйл намерен остаться в "Реале"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл намерен остаться в клубе. Как утверждает La Sexta, 29-летний валлиец сообщил об этом совету директоров "сливочных".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил желание продать Бэйла, а игроком интересовались английские клубы. Контракт валлийцы со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе "королевского клуба" он выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 40 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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